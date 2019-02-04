Son Dakika Haberleri: Kaman'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kaman'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Kaman Kaymakamlığında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde siyasi parti temsilcileri ve adayları ile seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Kaman'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kaman Kaymakamlığında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde siyasi parti temsilcileri ve adayları ile seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Murat Girgin, seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde geçmesi dileğinde bulundu.

Seçim süreci, mevzuatı ve takvimi hakkında bilgilendirme yapıldığını belirten Girgin, seçim sürecinde yetkili birimler ve seçim propagandalarında uyulması gereken kuralların değerlendirildiğini ifade etti.

Seçimin güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilçe seçim koordinasyon merkezi kurularak bütün tedbirlerin alındığını vurgulayan Girgin, "Tüm kamu görevlilerimiz üzerine düşen görevi koordineli bir şekilde yerine getirecektir. 31 Mart seçimlerinin hüzne, acıya, kavgaya mahal vermeksizin, rekabet sınırlarında centilmenlik anlayışıyla demokrasi şöleni şeklinde bir seçim yarışı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Partilerin temsilcileri ve belediye başkanı adayları da halkın huzur ve rahatını bozmamak adına araçlarla sokaklarda hoparlörle müzikli propaganda yapılmamasını, sadece bir yerde seçim bürosu açılması ve parti başkanlıkları ile seçim bürolarında çevre ve görüntü kirliliğine yol açmayacak şekilde süsleme yapılması konularında görüş birliğine vardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:40 Kaynak: AA

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