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Kaman'da Sezai Karakoç'un kitabı ile okuma halkası oluşturuldu - Son Dakika

Kaman'da Sezai Karakoç'un kitabı ile okuma halkası oluşturuldu

19.11.2021 15:54
Kaman'da Sezai Karakoç'un kitabı ile okuma halkası oluşturuldu

Kaman Gençlik Merkezi'nde, kısa süre önce vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'un kitabı ile okuma halkası oluşturuldu.

Kaman Gençlik Merkezi'nde, kısa süre önce vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'un kitabı ile okuma halkası oluşturuldu.

Karakoç'a ait "Diriliş Neslinin Amentüsü" adlı eser, Kaman Gençlik Merkezi tarafından "Kitap Okuma Halkası Projesi"ne katılan öğrencilere dağıtıldı.

Merkezde görev yapan gençlik lideri Rıza Ekici, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, gençleri kitap okumaya özendirmek için başlatılan proje kapsamında öğrencilerin düşünme, muhakeme ve topluluk karşısında kendilerini ifade etmesinin amaçlandığını ifade etti.

Türk edebiyatının ünlü isimlerinden biri olan Sezai Karakoç'un kitabı ile okuma halkası oluşturduklarını belirten Ekici, "Hem gençlerimize ünlü şairimizi tanıtmak hem de kitap okumaya teşvik amaçlı bir proje yaptık. Topluma faydalı kitapları gençlerimizle her zaman buluşturmaya gayret etmeliyiz. Her kitaba her an ulaşma imkanımız maalesef olmayabiliyor. Gençlik merkezleri sayesinde ise birçok kitaba ücretsiz bir şekilde ulaşabilirler. Gençlerimizi projemize katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaman'da Sezai Karakoç'un kitabı ile okuma halkası oluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaman'da Sezai Karakoç'un kitabı ile okuma halkası oluşturuldu - Son Dakika
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