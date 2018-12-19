Kaman'da Sonbahar" Temalı Fotoğraf Sergisi

Kaman
Gençlik Merkezi ile Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
işbirliğinde "Kaman'da sonbahar" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.
Kaman Kaymakamlığı giriş katında açılan fotoğraf sergisinde, yarışmaya katılan öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar yer aldı.
Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Türker Korkut
, fotoğraf yarışmasının Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Spor Yap, Sağlıklı Kal" Projesi kapsamında yapıldığını söyledi.
Proje kapsamında Kaman Gençlik Merkezi ile işbirliği yaptıklarını vurgulayan Korkut, şöyle dedi:
"Birlikte hareket ederek ödüllü bir yarışma düzenlemiştik. Değerlendirmeler sonucunda başarılı olan fotoğraflarımızı belirleyerek Kaman Kaymakamlığı giriş katında sergiledik. Proje başından beri bizlere yardımcı olan Kaman Kaymakamımız Murat Girgin ile Kaman Milli Eğitim Müdürümüz Halil İman'a teşekkür ederim. Beklentimizin üzerinde katılım oldu ve aynı zamanda çok kaliteli fotoğraflar ortaya çıktı. Yarışmamıza katılan herkesi tebrik ediyorum."
Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan
ise öğrencilerin bu tarz etkinlikler sonunda yeteneklerini geliştirdiklerini dile ifade ederek, yarışma sonucunda da başarılı sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.