Kaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Kaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Kaman Gençlik Merkezinde üyeleri, kış aylarında beslenme sıkıntısı çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Kaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Kaman Gençlik Merkezinde üyeleri, kış aylarında beslenme sıkıntısı çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktı.

"Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında gençler, topladıkları yemek artıkları ile yemleri Yelek köyü kırsalındaki dağlık ve tepelik alanlara bıraktı.

Gençlik lideri Rıza Ekici, gönüllü gençlerin katılımıyla yabani hayvanların aç kalmaması için kış aylarında faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Ekici, "Gençlerimizin sosyal, kültürel ve insani değerlere katkıda bulunması için faaliyetler yapıyoruz. Bu kapsamda da yine doğada bulunan yabani hayvanların beslenmesi için doğaya yiyecek bıraktık. Bu tür projelerin devam etmesi için bizlere destek olan Kaman esnafımıza ve gönüllü gençlerimize teşekkür ederiz." dedi.

Projeye katılan gönüllü gençlerden Raşit Keten ise elinden geldiği sürece bu tarz etkinliklere katıldığını belirterek, herkesi doğaya ve yabani hayvanlara sahip çıkmaya çağırdı.

Kaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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