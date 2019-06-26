Son Dakika Haberleri: Kaman'da yaz spor okulları kayıtları başladı
Son Dakika Güncel Haber

Kaman'da yaz spor okulları kayıtları başladı

14 dakika önce

Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yaz spor okulları kayıtları başladı.

Kaman'da yaz spor okulları kayıtları başladı, System.String[]
Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yaz spor okulları kayıtları başladı.
Bu yıl 13 farklı branşta 5-18 yaş gruplarında çocuklara yönelik kurslar verilecek. Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kenan Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursların 29 Haziran - 1 Eylül tarihleri arasında yapılacağını söyledi.
Verilen kurslarla çocukların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimine katkıda bulunmak istediklerini belirten Şentürk, "Kurs programları, 05-18 yaş grubuna yönelik futbol, basketbol, voleybol, tekvando, badminton, masa tenisi, kickboks, satranç, halk oyunları, dart, bocce, cimnastik ve geleneksel okçuluk gibi farklı branşlarında düzenleniyor." dedi.
Şentürk, çocukları kurslara katılmaya davet ederek, kendilerini sportif yönden geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:48 Kaynak: AA
1 Eylül, Kaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Ever Banega ile anlaştığı iddia edildi! Kuvvet komutanları, Akit TV ve Murat Alan'a karşı harekete geçti! Skandal sözlere 100'er bin liralık dava AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:02:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaman'da yaz spor okulları kayıtları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]