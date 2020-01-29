Kaman'dan depremzedelere yardım - Son Dakika
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Kaman'dan depremzedelere yardım

6 saat önce

Kaman Gençlik Merkezi, yerel yayın yapan televizyon kanalının da katkısıyla Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere yardım malzemesi topladı.

Kaman'dan depremzedelere yardım, System.String[]

Kaman Gençlik Merkezi, yerel yayın yapan televizyon kanalının da katkısıyla Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere yardım malzemesi topladı.

Gıda, battaniye ve kıyafetten oluşan 15 koli yardım, Kırşehir Afet ve Acil Müdürlüğü ile Kırşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaman Gençlik Merkezi gençlik lideri Semra Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaman Gençlik Merkezi ve Kaman TV aracılığıyla depremden zarar görenler için yardım malzemeleri toplandığını söyledi.

Yardım konusunda Kaman'da güzel bir duyarlılık ve dayanışma ruhu oluştuğunu vurgulayan Korkmaz, "Devletimiz orada bulunan ihtiyaç sahiplerine her zaman ulaşarak, lazım olan tüm imkanları sağlıyor. Vatandaşlarımız da onlara yardımcı olmak adına ellerinden geldiği ölçüde bir şeyler yapmak istediler ve topladıkları gıda, battaniye ve kıyafetleri bizlere ulaştırdılar. Bu kampanyada bizlere destek olan Kaman TV'ye ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Malatya, Kaman, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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