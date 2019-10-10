Son Dakika Haberleri: Kaman'dan Mehmetçik'e "ceviz" desteği
Son Dakika Güncel Kaman'dan Mehmetçik'e 'ceviz' desteği

Kaman'dan Mehmetçik'e "ceviz" desteği

52 dakika önce

Cevizi ile ünlü Kırşehir'in Kaman ilçesinden, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral vermek amacıyla ceviz gönderilecek.

Kaman'dan Mehmetçik'e

Cevizi ile ünlü Kırşehir'in Kaman ilçesinden, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral vermek amacıyla ceviz gönderilecek.

Kaman Belediyesi öncülüğünde oluşturulan komite, vatandaşlardan gönüllü olarak toplanacak cevizini, Suriye sınırında ve sınır ötesinde görev yapacak olan askerlere ulaştıracak.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, yaptığı açıklada, Kaman halkının her zaman devletinin ve askerinin yanında olduğunu söyledi.

Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatlarına da destek verdiklerini dile getiren Çolak, "İlçemizde çok sayıda ceviz üreticisi bu projeye gönüllü destek vererek bizleri duygulandırdı. Kaman halkı da tüm Türkiye gibi tek yürek olarak Mehmetçiğinin yanındadır. Orada bulunan evlatlarımız bu duygu ve düşünce ile bu zor görevde yalnız olmadıklarını bilsinler." dedi.

Ceviz toplama sürecinin bir hafta süreceğini ve daha sonra oluşturulan komitenin cevizlerin askerlere ulaştırılacağı belirtildi.

Türkiye, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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