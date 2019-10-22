Son Dakika Haberleri: Kaman Devlet Hastanesinde, görevinde 25. yılını dolduranlar ödüllendirildi
Son Dakika Güncel Kaman Devlet Hastanesinde, görevinde 25. yılını dolduranlar ödüllendirildi

Kaman Devlet Hastanesinde, görevinde 25. yılını dolduranlar ödüllendirildi

2 saat önce

Kaman Devlet Hastanesinde çalışan görevinde 25 yılını dolduran 30 doktor ve sağlık personeline teşekkür belgesi verildi.

Kaman Devlet Hastanesinde, görevinde 25. yılını dolduranlar ödüllendirildi, System.String[]

Kaman Devlet Hastanesinde çalışan görevinde 25 yılını dolduran 30 doktor ve sağlık personeline teşekkür belgesi verildi.


Vatandaşların sağlık hizmetlerinin aksamaması ve sağlıklarına kavuşmasında personellerin özveri ile çalıştıklarını belirten Kaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kamil Özdemir, "Vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşması için gece gündüz demeden çalışan ve görevlerinde 25 yıl içinde bir çok zorlukla mücadele eden sizleri tebrik ederim. Kazandığınız tecrübe ile yeni yetişen meslektaşlarınıza örnek ve yol gösterici oldunuz. Hepinize kurumumuz adına teşekkür ederek başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.


Program Kaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kamil Özdemir tarafından meslekte 25 yılını dolduran doktor ve personellere verilen teşekkür belgesi takdimi ile son buldu. - KIRŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:23 Kaynak: İHA
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