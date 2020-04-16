Kaman Gençlik Merkezinde siperli maske üretimine devam ediliyor - Son Dakika

Kaman Gençlik Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgıyla mücadele kapsamında siperli maske üretimi devam ediyor.

Gençlik liderleri ve personelce üretilen 200 siperli maske, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaman Belediyesi'ne teslim edildi. Maskeler, polis ve belediye çalışanlarınca kullanılacak.

Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının etkisini azaltmak için üretime devam edeceklerini belirterek, "Kaman Gençlik Merkezinde Gençlik liderleri ve personellerimiz tarafından üretilen siperli maskelerimizin dağıtımına ücretsiz devam ediyoruz. Bugün de yine toplumda huzur ve güvenliği sağlayan emniyet teşkilatımıza ve Kaman Belediyesi çalışanlarına toplam 200 siperli maske dağıtımı yaptık." dedi.

Arslan, ihtiyaç olduğu sürece maske üretimine devam edeceklerini kaydetti.