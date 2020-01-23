Kaman Gençlik Merkezinden çocuklara zeka oyunları atölyesi - Son Dakika

Kaman Gençlik Merkezi bünyesinde çocuklara yönelik zeka oyunları atölyesi açıldı.

Çocuklara yeni beceriler edindirmek ve gelişimlerine katkıda bulunmak için açılan ve içinde çeşitli kurslar bulunan atölye ilgi görüyor.

Kurs öğretmeni Sedat Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, atölyeye çocukların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Sezgin, "İlkokul düzeyindeki çocuklarımıza burada çeşitli akıl ve zeka oyunlarını öğreterek düşünme, hamle yapma, bir sonraki hamleyi düşünme gibi becerilerini geliştirecek oyunları öğretiyoruz. Çocuklar burada satranç, mangala, kulami, pentago, reversi gibi 30 farklı oyunu göstererek onları yarışmalara hazırlıyoruz. Talepler çok fazla olduğu için yaş kategorilerine göre öğrencilerimizi kursa alıyoruz." dedi.

Kaman Gençlik Merkezi gençlik lideri Rıza Ekici de bu tür kurslar sayesinde gençlerin becerilerini geliştirmeye gayret ettiklerini vurgulayarak, farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençleri kursa beklediklerini kaydetti.