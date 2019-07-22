Son Dakika Haberleri: Kaman Gençlik Merkezinden halı saha turnuvası
Son Dakika Güncel Haber

Kaman Gençlik Merkezinden halı saha turnuvası

1 saat önce

Kaman Gençlik Merkezi, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik halı saha turnuvası düzenledi.

Kaman Gençlik Merkezinden halı saha turnuvası, System.String[]
Kaman Gençlik Merkezi, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik halı saha turnuvası düzenledi.

Turnuvaya, Kaman Müftülüğünce ilçe genelinde camilerde açılan kurslarda öğrenim gören 10-14 yaş grubu öğrenciler katıldı.
Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada, farklı kurumlar için etkinlikler düzenlediklerini belirterek, katılımın yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.
Turnuvaya 15 takımın katıldığını belirten Arslan, "Gençlerimizin Kur'an kursuna katılmasını, boş zamanlarını verimli değerlendirmesini ve sporun getirdiği paylaşma duygusu ile birlik ve beraberlik ortamını oluşturmak istedik. Bu turnuvalar sayesinde hem gençlerimize merkezimizi tanıtıyoruz hem de onları bu tür faaliyetlere davet ediyoruz. Müsabakalarımız devam ediyor ve kazanan öğrencilerimize çeşitli hediyeler vereceğiz." dedi.
Cengiz Arslan, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları yayımlandı Adnan Oktar duruşması aralıksız 44 gün sürecek! İran'ın el koyduğu İngiliz tankerinin içinden ilk fotoğraf yayınlandı EPDK resmen duyurdu! Elektrik faturaları sadeleşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 17:03:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaman Gençlik Merkezinden halı saha turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]