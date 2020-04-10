Kaman Gençlik Merkezinden sağlık çalışanlarına siper maske - Son Dakika

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Kaman Gençlik Merkezinden sağlık çalışanlarına siper maske
6 saat önce
Kaman Gençlik Merkezi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgınının etkisini azaltabilmek amacıyla sağlık çalışanları için siperli maske üretti.
Kaman Gençlik Merkezi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgınının etkisini azaltabilmek amacıyla sağlık çalışanları için siperli maske üretti.
Kaman Gençlik Merkezinde gençlik liderleri ve personelce üretilen 75 siperli maske, ilçede bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Merkezine teslim edildi.
Gençlik lideri Rıza Ekici, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları için gençler olarak her türlü fedakarlığı göstererek katkı sunmaya gayret ettiklerini belirtti.
Sağlıkçılar için siperli maske üretmeye başladıklarını ifade eden Ekici, ihtiyaç olduğu sürece üretmeye devam edeceklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:46 Kaynak: AA
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