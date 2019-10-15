Son Dakika Haberleri: Kaman ilçesinde, 44 milyonluk su altyapısı değiştirme protokolü imzalandı
Son Dakika Güncel Kaman ilçesinde, 44 milyonluk su altyapısı değiştirme protokolü imzalandı

Kaman ilçesinde, 44 milyonluk su altyapısı değiştirme protokolü imzalandı

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde, suyun altyapısı değişiyor.

Kaman ilçesinde, 44 milyonluk su altyapısı değiştirme protokolü imzalandı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde, suyun altyapısı değişiyor.


İlçe Belediye Başkanı Necati Çolak, yapılacak 44 milyon liralık yatırımla ilçe suyunun kalitesinin değişeceğini söyledi.


İhalesi 2020 Mart ayında yapılacak olan su altyapısı değişimi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Necati Çolak, "Yapılacak çalışma sonrası suyun altyapısı değişecek. Suyun kalitesi artacak. Göreve geldikten sonra ilçemiz de özellikle teknik sorunları çözmeyi ilke edindik. Reçeteyi ilçemiz için doğru yazıp teşhisini de doğru şekilde yapmaktayız"dedi.


Değişecek altyapı 44 Milyon liraya mal olurken projenin ilk etapta 176 kilometre şebeke hattı ile 5 depodan oluşuyor. 44 milyon liranın 22 milyon lirasının hibe edileceği ve otomasyon sistemli olacağı bilgisine ulaşıldı. - KIRŞEHİR

Necati Çolak, Kırşehir, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
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