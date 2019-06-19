Son Dakika Haberleri: Kaman ilçesinde metruk binalara yıkım kararı
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Kaman ilçesinde metruk binalara yıkım kararı

1 saat önce

Kaman Belediyesi, ilçede görüntü kirliliği oluşturan ve tehlike oluşturan metruk 26 binanın yıkım kararını alındı.

Kaman ilçesinde metruk binalara yıkım kararı, System.String[]
Kaman Belediyesi, ilçede görüntü kirliliği oluşturan ve tehlike oluşturan metruk 26 binanın yıkım kararını alındı.

Alınan karar sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Necati Çolak, "İlçede metruk durumda olan ve mahallelinin şikayet ettiği binalar yıkılacak."dedi.

İlçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar ve İlçe Belediyesine yapılan şikayetler doğrultusunda Kaman Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet ekiplerinin tespitleri doğrultusunda incelenerek yıkım kararları alındı.

Kaman Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit ederek bina sahipleri ile iletişime geçiyor. Gelen şikayet doğrultusunda hareket eden ekipler, tespit edilen 41 metruk binanın 26 tanesinin yıkımına karar verdi.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak "Bu binalar genelde kullanılmaz durumda. Çökme tehlikesi olan, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini riske atan, alkol tüketilen ve uyuşturucu madde kullanıldığı belirlenen yerlerdir. Sarıuşağı Mahallesinde tespit edilen 8 metruk binadan 5 tanesinin, Çiftlikli Mahallesinde 6 binadan 4 tanesinin, Cuma Mahallesinde 8 binadan 4 tanesinin, Bahçelievler Mahallesinde 2 binadan 1 tanesinin, Hacıpınar Mahallesinde 10 binadan 8 tanesinin ve Yeni Mahallede ise 7 binadan 4 tanesi olmak üzere toplan 41 metruk binadan 26 tanesinin yıkım kararı alınmıştır."diye konuştu. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:21 Kaynak: İHA
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