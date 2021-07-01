Kaman İlçesi Değirmenözü Köyü İçme Suyu Terfi Hattı, AG ENH ve Motopomp Yapım İşi İlan Metni
167 KB indir Kaman İlçesi İbrişim Köyü İçme Suyu Terfi Hattı, AG ENH ve Motopomp Yapım İşi İlan Metni
166 KB indir Kaman İlçesi Bayındır Köyü İçme Suyu Tesisi Kollektör Sistemi Yapım İşi İlan Metni
168 KB indir Kaman İlçesi İmancı Köyü İçme Suyu Tesisi Kollektör Sistemi Yapım İşi İlan Metni
168 KB indir Kaman İlçesi Yeniyapan Köyü İçme Suyu Tesisi Kollektör Sistemi Yapım İşi İlan Metni 168 KB indir
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Kaman Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanları - Son Dakika