Kaman Müftülüğünden akşam ezanının 10 dakika geç okunmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Kaman Müftülüğünden akşam ezanının 10 dakika geç okunmasına ilişkin açıklama Açıklaması
30.04.2021 17:19
Kırşehir'in Kaman ilçesi müftülüğü, dün Merkez Çarşı Camisi'nde akşam ezanının 10 dakika geç okunmasının merkezi sistemdeki sorundan kaynaklandığını bildirdi.
Kırşehir'in Kaman ilçesi müftülüğü, dün Merkez Çarşı Camisi'nde akşam ezanının 10 dakika geç okunmasının merkezi sistemdeki sorundan kaynaklandığını bildirdi.
Kaman Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşlardan özür dilendi.
Açıklamada, "Sorun merkezi sistemden kaynaklandı. 29 Nisan 2021 Perşembe günü yaşanan aksama için Kaman Müftülüğü adına tüm Kaman ilçemizden özür dileriz. Buna sebep olan kişi hakkında gerekli hukuki işlem başlatılacaktır. Bundan sonra merkezi sistem ezanı Kaman'da iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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