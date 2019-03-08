Son Dakika Haberleri: Kaman ve Dursun'un Gebze'de Yüzü Gülüyor

Kaman ve Dursun'un Gebze'de Yüzü Gülüyor

1 saat önce

Millet ittifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı Dr. Serdar Kaman ve Gebze belediye Başkan adayı Av. Recep Dursun adeta Gebze'ye kamp kurdular.

Kaman ve Dursun'un Gebze'de Yüzü Gülüyor, System.String[]

Çalışmalarını aralıksız sürdüren her iki belediye başkan adayı''da Gebze'den oldukça memnun.

Millet ittifakı her geçen gün sahada dahada vatandaşın ilgisini çekiyor ve tüm Kocaeli'de seçimin favorileri haline geldiler. Sokakta halk Millet ittifakı adaylarına oldukça yoğun ilgi gösterirken bu defa seçimlerde kendilerine oy vereceklerinide dile getiriyorlar.

Oldukça kalabalık bir gurupla Gebze kent meydanı ve Osman Yılmaz caddelerini gezen başkan adayları ve partililer vatandaşların sorunlarınıda dinlediler. Vatandaşların en büyük sorunuda Gebze'de Umuttepe KOÜ'ye direk seferlerin olmamasında doğan maduriyet oldu ve başkan adaylarından bu konuda yardım talep ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:04 Kaynak: Bültenler

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