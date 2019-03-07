Kamanlı Gençlerden Esnafa Kandil Simidi İkramı

Kaman Gençlik Merkezi üyesi gençler, Regaip Kandili dolayısıyla esnafa kandil simidi dağıttı.

Kaman Gençlik Merkezi üyesi gençler, Regaip Kandili dolayısıyla esnafa kandil simidi dağıttı.



Gençlik Merkezinde bir araya gelen gençler, daha sonra esnafı ziyaret ederek kandillerini kutladı.



Ziyaretlerinde esnafa kandil simidi ikram eden gençler, diğer mübarek gecelerde de bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti.



Esnaf da Kaman Gençlik Merkezi yönetici ve üyelerine teşekkür etti.

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