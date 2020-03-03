Kamar: "Yurt dışından 5 kg altın getirme hakkı, ihracata ve iç piyasaya katkı demek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamar: 'Yurt dışından 5 kg altın getirme hakkı, ihracata ve iç piyasaya katkı demek' - Son Dakika

Kamar: "Yurt dışından 5 kg altın getirme hakkı, ihracata ve iç piyasaya katkı demek"

6 saat önce

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Resmi Gazete'nin 3 Mart 2020 tarihli sayısında yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile en fazla 5 kg ağırlığında işlenmemiş altının yolcu beraberinde...

Kamar:

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Resmi Gazete'nin 3 Mart 2020 tarihli sayısında yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile en fazla 5 kg ağırlığında işlenmemiş altının yolcu beraberinde Türkiye'ye getirilebilmesi hakkında değerlendirme yaptı.


"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız ve bürokratlarına sesimizi duydukları için çok teşekkür ediyoruz" diyen Kamar, "Bu bir takım oyunu. İhracatımızın geliştirilmesi için neler yapıp ortaya çıkarılması adına bu konuları bürokratlarımıza dolayısıyla hükümetimize bildiriyoruz. Hangi adımlar atılırsa sektörümüz geleceğe yelken açabilir, bunları belirtiyoruz. Kararın çıkmasıyla artık sıra bizlerde" ifadelerinde bulundu.


"Hem ihracata katkı hem de diğer sektörlere katkı olacak"


Bu kararı uzun zamandır beklediklerini belirten Kamar, "Karar ile Türk mücevher sektörünün ihracatta ivme kazanacağı ortam hazır hale geldi. Kararın harfiyen uygulanabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Birlik olarak bu kararı, tüm dünyaya duyurmaya başlıyoruz. İnanıyoruz ki bu karar hem ihracata katkı sağlayacak hem de yanında 5 kg altınla gelen yolcular diğer sektörlerin de gelişmesine katkı yapacak. Bu kararı talep ederken Dubai'yi rakip olarak belirlemiştik. Dubai, dünyanın en büyük mücevher hublarından biri" dedi.


"Mücevher ihracatına milyar dolarlık katkı olacak"


Yeni düzenleme ile güç kazandıklarını söyleyen Kamar, "Düzenlemenin bir yıl sonra mücevher ihracatımıza milyar dolarlık katkı sağlayacağına, bu katkının da yıllar içinde artacağına inanıyoruz. Kararı uygularken hükümetimizle eş güdüm içinde artıları, eksileri nelerdir, bu karar nasıl daha iyi uygulanabilir şeklinde diyalog halinde olacağız. Kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:07 Kaynak: İHA
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