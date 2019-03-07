Son Dakika Haberleri: Kamara, D.g. Sivasspor Maçının Kadrosuna Alındı

Kamara, D.g. Sivasspor Maçının Kadrosuna Alındı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile karşılaşacak olan E. Yeni Malatyaspor, bu maçın Malatya'daki son çalışmasının ardından karayoluyla Sivas'a gitti.

Kamara, D.g. Sivasspor Maçının Kadrosuna Alındı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile karşılaşacak olan E. Yeni Malatyaspor, bu maçın Malatya'daki son çalışmasının ardından karayoluyla Sivas'a gitti. Süper Lig'in ikinci yarısında 6 haftadır galibiyet alamayan E. Yeni Malatyaspor, ligin 25. haftasında deplasmanda 8 Mart Cuma günü saat 20.30'da Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçın Malatya'daki son çalışmasını yaparak Sivas'a gitti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde yapılan çalışmaya sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Mina ve Bifouma katılmadı. Sivasspor maçı kafilesine Mina ve Bifouma ile birlikte Ömer Şişmanoğlu ve Rahman Buğra Çağıran da dahil edilmedi. Bu arada devre arasında transfer olduğu Malatya'da sadece 2 maça sonradan giren golcü futbolcu Aboubakar Kamara Sivas maçında forma verilmesi halinde görev yapabilecek. D.G. Sivasspor-E.Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın saat: 20.30'da başlayacak.

(Mehmet Türel/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Hiçbir Yerde "HDP'ye Oy Veren Teröristtir" Demedim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti

Malatya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı Hakem Fırat Aydınus, Yeni Malatyspor-Başakşehir Maçında Yardımcısına Küfür Etmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:28:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamara, D.g. Sivasspor Maçının Kadrosuna Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]