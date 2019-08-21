Kamara imzayı attıktan bir hafta sonra takımdan ayrıldı

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada 19 yaşındaki futbolcunun 'kişisel nedenlerle' ayrıldığı belirtildi. İsveç basınında çıkan haberlerde ise oyuncunun buradaki soğuk havaya dayanamadığı için ülkesine döndüğü yazıldı.



Karama ise gerçek dönüş nedeninin, Sierra Leone Milli Takımı'nın gelecek ay Liberya ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçında forma giymek olduğunu belirterek "Sierra Leona ile Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Tralleborgs Kulübü'nden özür dilerim. İsterlerse elemelerden sonra onlara dönmeye hazırım" dedi.

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