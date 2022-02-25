Kamara resmen Astana'da - Son Dakika
Üye Girişi

Kamara resmen Astana'da

25.02.2022 18:37
Kamara resmen Astana'da

Hatayspor, Mohammed Kamara'yı Astana'ya kiraladığını resmen açıkladı.

Hatayspor, Mohammed Kamara'yı Astana'ya kiraladığını resmen açıkladı.

Hatayspor, Mohammed Kamara'yı sezon sonuna kadar Kazakistan takımlarından Astana'ya kiraladıklarını resmen açıkladı. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mohammed Kamara'nın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Astana Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Mohammed Kamara'ya yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kamara bu sezon Hatayspor forması ile 9 maçta ilk 11'de forma giyerken, bu maçlarda takımına 4 gollük katkı sağladı.

(Gökhan Aklan/ İHA)

YORUMLAR
500
Ömer Erdoğan: 'İyi futbolla üç puan almak istiyoruz' Ömer Erdoğan: 'İyi futbolla üç puan almak istiyoruz' Hataysporlu futbolcu Kamara, Astana'ya kiralandı Hataysporlu futbolcu Kamara, Astana'ya kiralandı

Kazakistan, Hatayspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kamara resmen Astana'da - Son Dakika


Son Dakika
18:32 Rizespor Başkanı Kıran'dan Galatasaraylıları sinirlendirecek sözler: Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler
18:23 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Putin'in yanında yer alan Kadirov'a ve Çeçenlere tepkiler çığ gibi büyüyor
18:09 Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler sabotaj yapmak isteyen Rus askerleri çıktı!
18:03 Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
18:00 Son Dakika: Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu: Zelenski yönetimini devirin
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 18:54:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kamara resmen Astana'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement