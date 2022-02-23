Kamboçya, 3-4 yaşındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı - Son Dakika

PHNOM Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya, 3-4 yaş aralığındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılamaya başlandığını duyurdu.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen yaptığı açıklamada, ebeveynlere çocuklarına kısa sürede Kovid-19 aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Hun Sen, "Salgının üstesinden gelmek Sağlık Bakanlığına ya da hükümete bağlı değil, herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sağlık yetkililerinin, son günlerde tespit edilen vakaların en az yüzde 25'ini 5 yaş altı çocukların oluşturduğunu bildirmesinin ardından 3-4 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yaptırma kararı verildi.

Kamboçya, Eylül 2021'de 6-11 yaş aralığındaki, Kasım 2021'de de 5 yaşındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasını onaylamıştı.

Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 558 Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve virüse bağlı 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kamboçya'da salgının başından bu yana toplam 128 bin 133 vakaya rastlandı, 3 bin 23 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 17 milyon nüfusa sahip ülkenin, yüzde 80'inden fazlasının iki doz Kovid-19 aşısı yaptırdığı kaydedildi.

Güney Kore'de günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Öte yandan Kovid-19'un omicron varyantının hızla yayıldığı Güney Kore'de, son 24 saatte 170 binin üzerinde vaka kaydedildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamada, toplam vaka sayısının 2 milyon 329 bin 182'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 171 bin 452 ile günlük en yüksek vaka sayısının tespit edildiği belirtildi.

Ülkede, son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybetti ve salgının başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 607'ye ulaştı.