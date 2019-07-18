Son Dakika Haberleri: Kamboçya 83 konteyner dolusu plastik atığı geri gönderecek
Son Dakika Güncel Haber

Kamboçya 83 konteyner dolusu plastik atığı geri gönderecek

3 saat önce

Kamboçya, ülkede salı günü Sihanoukville Limanı'nda ele geçirilen 83 konteyner dolusu plastik atığı ABD ve Kanada'ya geri göndereceğini açıkladı.

Kamboçya 83 konteyner dolusu plastik atığı geri gönderecek, System.String[]
Kamboçya, ülkede salı günü Sihanoukville Limanı'nda ele geçirilen 83 konteyner dolusu plastik atığı ABD ve Kanada'ya geri göndereceğini açıkladı.
CNN'nin haberine göre, Kamboçyalı yetkililer, ele geçirilen bin 600 ton çöpün, geldiği ABD ve Kanada'ya geri gönderileceğini duyurdu.
Kamboçya Çevre Bakanlığı Sözcüsü Neth Pheaktra, geri gönderme sürecinin başlayacağını ifade ederek, "Kamboçya, yabancı ülkelerin eski elektronik atıklarını elden çıkarabilecekleri bir çöp kutusu değildir. Hükümet ayrıca bu ülkede geri dönüştürülmek üzere plastik atık ve yağlayıcı maddelerin ithalatına da karşı çıkmaktadır." dedi.
Gümrük Bakanlığının, konteynerlerin Kamboçya'ya nasıl geldiği ve hangi şirketlerin veya grupların ithalatın arkasında olduğu konusunda soruşturma yürüttüğünü kaydeden Pheaktra, sorumluların tespit edilmesi halinde cezaya çarptırılacağını ve mahkemeye çıkarılacağını söyledi.
Pheaktra, yetkililer tarafından açılan 83 konteynerin, plastik atık etiketi olmadan "geri dönüştürülebilir ürünler" olarak etiketlendiğini aktardı.
83 konteyner plastik atık ele geçirilmişti
Çevre Bakanlığı Sözcüsü Neth Pheaktra, 16 Temmuz'da, Sihanoukville Limanı'nda yasa dışı şekilde ithal edilmiş 83 konteyner plastik atık bulunduğunu açıklamıştı.
Gümrük ve Vergi Genel Müdürü Kun Nhim ile Çevre Bakanı Say Samal'ın konteynerleri incelediğini bildiren Pheaktra, atıkların ithal edildiği ülkelerin tespit edilerek buralara geri gönderileceğini belirtmişti.
Sözcü Neth Pheaktra, plastik atıkları Kamboçya'ya getiren şirkete cezai yaptırım uygulanacağını kaydetmişti.
"Kamboçya, başka ülkelerin çöplüğü değildir"

Başbakan Samdech Techo Hun Sen, konuya ilişkin açıklamasında, hükümetin Kamboçya'ya geri dönüştürülmek üzere hiçbir atık ithaline izin vermediği söyleyerek "Kamboçya, başka ülkelerin çöplüğü değildir." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede 1998'de Sihanoukville'in kenar mahallelerine terk edilmiş 3 bin ton zehirli atık bulunmuştu.
İngiliz Guardian gazetesinin haziranda yaptığı çalışma, ABD'nin her yıl 1 milyon ton plastik atığını, Asya ve Afrika'da, Kamboçya gibi kendi plastik atıklarını işlemede ve geri dönüştürmede yetersiz ülkelere gönderdiğini ortaya çıkarmıştı.
Filipinler, mayıs ayı sonunda, Kanada'nın 2013-2014 yıllarında ülkeye yasadışı şekilde, konteynerlerle gönderdiği çöpü gemi ile geri göndermişti.
Amerika Birleşik Devletleri, Kamboçya, Kanada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YKS Türkiye birincisi: Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız Khabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:13:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamboçya 83 konteyner dolusu plastik atığı geri gönderecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]