Başbakan'ın ülkede kredi borçlarını ödemeyenlerin mülklerine el konulması yönündeki talimatı, bazı muhalif grupların, "Onlar seçimi kazanırsa tüm kredi geri ödemelerini iptal edecekler." açıklamasının ardından geldi.

Kaynak: AA

Kamboçya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamboçya Başbakanı, bankalardan kredi borçlarını ödemeyenlerin mülklerine el konulmasını istedi - Son Dakika

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