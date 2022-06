Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Büyükelçi Ünlü'ye Kraliyet nişanı tevcih etti

KUALA Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Ayda Ünlü'ye ülkenin en yüksek kraliyet nişanı olan Sahametri nişanı tevcih etti.

Başbakan Hun Sen, bu sabah, görev süresi sona eren Büyükelçi Ünlü'yü Başbakanlık Binası olan Barış Sarayı'nda kabul etti ve çalışmalarından dolayı kendisine takdirlerini iletti.

Yabancılara verilen en yüksek nişan Sahametri, görev süresi biten Ünlü'nün iki ülke ilişkilerine yaptığı katkıdan dolayı Kamboçya Kralı adına Başbakan tarafından takdim edildi.

Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Punom Pen Büyükelçisi olarak ifa ettiğim görevimin sonunda, Sahametri Kraliyet Nişanı'yla onurlandırılmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Her zaman Kamboçya'nın ve halkının dostu olarak kalacağını belirten Ünlü, "Kamboçya'daki ilk kadın büyükelçi olarak, Türk kadınının hayatın her alanındaki güçlü varlığının bir örneğini Kamboçya'da teşkil ediyor olmak başlı başına benim için ayrı bir gurur kaynağı. Görev sürem boyunca, dost ülke Kamboçya'yla ilişkilerimizin her alanda ilerlemesine tanıklık etmekten ve ilişkilerimize katkıda bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duydum." şeklinde konuştu.