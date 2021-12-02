Üye Girişi
Kamboçya Başbakanı Hun Sen görevini oğluna devretmek istiyor - Son Dakika

Kamboçya Başbakanı Hun Sen görevini oğluna devretmek istiyor

02.12.2021 11:36
Kamboçya Başbakanı Hun Sen görevini oğluna devretmek istiyor

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, en büyük oğlunu yerine geçmesi konusunda desteklediğini söyledi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, en büyük oğlunu yerine geçmesi konusunda desteklediğini söyledi.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, Hun Sen, bir törende yaptığı konuşmada, "Hun Manet başbakan adaylarından biri ve babasından destek alıyor." dedi.

Hun Sen, Kamboçya Kraliyet Silahlı Kuvvetleri başkomutan yardımcısı ve piyade komutanı olan 44 yaşındaki oğlunun yönetime seçimle geleceğini belirterek bunun 10 yıl sonra olabileceğini ifade etti.

Kamboçya'nın 2023'te sandık başına gitmesi bekleniyor.

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefette yer alan CNRP lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten menedilmişti.

İktidardaki CPP, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

Başbakan, Kamboçya, Piyade, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamboçya Başbakanı Hun Sen görevini oğluna devretmek istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dövdü, kurşunladı, hapse atıldı ama yine uslanmadı! Şimdi de ustura ile yüzünü yaraladı! 11:34 Dövdü, kurşunladı, hapse atıldı ama yine uslanmadı! Şimdi de ustura ile yüzünü yaraladı! Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar 11:28 Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü 11:22 Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı 11:19 Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir 10:54 Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir Profesör Taşova'dan Omicron varyantı için korkutan sözler: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek 10:27 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı için korkutan sözler: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! 10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi

Son Dakika Haberleri
11:28 Eski kocası tarafından öldürülen Aylin Hayriye Alkutay, Ülkü Ocakları yöneticisi çıktı
11:27 Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar
11:22 Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü
11:21 Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış!
11:19 Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
11:17 Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor
11:08 Son dakika gündem haberleri
11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler!
10:58 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı
10:54 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı
Sürücüler fark edip polise haber verdi! Kendini ağaca asan gencin görüntüsü infial yarattı Sürücüler fark edip polise haber verdi! Kendini ağaca asan gencin görüntüsü infial yarattı         
11:35
Eski kocası tarafından öldürülen Aylin Hayriye Alkutay, Ülkü Ocakları yöneticisi çıktı Eski kocası tarafından öldürülen Aylin Hayriye Alkutay, Ülkü Ocakları yöneticisi çıktı         
11:29
Vitor Pereira, Fenerbahçe'de kalmanın yolunu buldu! Rize maçında sürpriz yapacak Vitor Pereira, Fenerbahçe'de kalmanın yolunu buldu! Rize maçında sürpriz yapacak         
11:23
Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış! Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış!         
11:21
Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın         
11:10
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 11:42:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kamboçya Başbakanı Hun Sen görevini oğluna devretmek istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement