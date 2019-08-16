Son Dakika Haberleri: Kamboçya'da 2 tonluk LPG tankı patladı: 13 yaralı
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Kamboçya'da 2 tonluk LPG tankı patladı: 13 yaralı

25 dakika önce

Kamboçya'da bir gaz dolum istasyonunda patlama meydana geldi.

Kamboçya'da 2 tonluk LPG tankı patladı: 13 yaralı, System.String[]
Kamboçya'da bir gaz dolum istasyonunda patlama meydana geldi. O anlar yoldan geçmekte olan bir aracın kamerasına yansıdı.

Patlama, Siem Reap şehrinde bir yakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bulunan tenkerdeki 2 tonluk LPG yakıtının istasyonun deposuna aktarılması sırasında bir anda alevler yükseldi ve patlama oldu. Patlama sonucunda oradan geçen 1'i polis, 2'si ABD ve İngiliz vatandaşı turistler olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yaralananlardan 7'sinin durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığını bildirildi. Patlamanın etkisiyle istasyonun önünde park halinde duran 2 motor zarar görürken, yanında bulunan markette de hasar meydana geldi.

Polis, patlamanın sebebinin araştırıldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yolda giden arabaların görüntüsü
-Patlama anı
-İnsanların patlamadan kaçma anı


Kamboçya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:12 Kaynak: DHA
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