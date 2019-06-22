Kamboçya'da 7 katlı bina çöktü: 7 ölü, 21 yaralı
57 dakika önce
– Kamboçya'da tatil köyünde inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:23 Kaynak: DHA
– Kamboçya
'da tatil köyünde inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.
Olay, Kamboçya'nın Sihanoukville bölgesinde yer alan bir tatil köyünde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Çinli bir şirkete ait olan inşaat halindeki bina sabah saatlerinde çöktü. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybetti ve 21 kişi de yaralandı. Çok sayıda arama-kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi ve kurtarma çalışmaları halen sürüyor.
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