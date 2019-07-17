Son Dakika Haberleri: Kamboçya'da 83 konteyner plastik atık ele geçirildi
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Kamboçya'da 83 konteyner plastik atık ele geçirildi

2 saat önce

Kamboçya'nın güneybatısındaki bir limanda yasa dışı şekilde ithal edilmiş 83 konteyner plastik atık ele geçirildi.

Kamboçya'da 83 konteyner plastik atık ele geçirildi, System.String[]
Kamboçya'nın güneybatısındaki bir limanda yasa dışı şekilde ithal edilmiş 83 konteyner plastik atık ele geçirildi.
Asya basınındaki haberlere göre, Çevre Bakanlığı Sözcüsü Neth Pheaktra, Sihanoukville Özerk Limanı'nda yasa dışı şekilde ithal edilmiş 83 konteyner plastik atık bulunduğunu açıkladı.
Gümrük ve Vergi Genel Müdürü Kun Nhim ile Çevre Bakanı Say Samal'ın konteynerleri incelediğini aktaran Pheaktra, atıkların ithal edildiği ülkelerin tespit edilerek buralara geri gönderileceğini belirtti.
Sözcü Neth Pheaktra, plastik atıkları Kamboçya'ya getiren şirkete cezai yaptırım uygulanacağını kaydetti.
"Kamboçya, başka ülkelerin çöplüğü değildir"
Başbakan Samdech Techo Hun Sen, konuya ilişkin açıklamasında, hükümetin Kamboçya'ya geri dönüştürülmek üzere hiçbir atık ithaline izin vermediği söyleyerek "Kamboçya, başka ülkelerin çöplüğü değildir." ifadesini kullandı.
Ülkede 1998'de Sihanoukville'in kenar mahallelerine terk edilmiş 3 bin ton zehirli atık bulunmuştu.
İngiliz Guardian gazetesinin haziranda yaptığı çalışma, ABD'nin her yıl 1 milyon ton plastik atığını, Asya ve Afrika'da, Kamboçya gibi kendi plastik atıklarını işlemede ve geri dönüştürmede yetersiz ülkelere gönderdiğini ortaya çıkarmıştı.
Kamboçya, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:17 Kaynak: AA
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