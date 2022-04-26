Kamboçya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
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Kamboçya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı

26.04.2022 14:28
Kamboçya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı

PHNOM Kamboçya'da, açık alanlarda maske takma zorunluluğuna son verildiği duyuruldu.

PHNOM Kamboçya'da, açık alanlarda maske takma zorunluluğuna son verildiği duyuruldu.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Facebook'ta paylaştığı video mesajında, ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının düşüşe geçtiğine dikkati çekti.

Mesajında, tiyatro gibi kapalı, kamusal, kalabalık alanlarda hala maske takma zorunluluğu olduğunun altını çizen Hun Sen, açık alanlarda maske kullanımının isteğe bağlı olduğunu açıkladı.

Hun Sen, virüse karşı hatırlatma dozunu yaptırmayan 6,4 milyon kişiyi aşı yaptırmaya çağırdı.

Resmi verilere göre, Kamboçya nüfusunun yüzde 93'ünden fazlası en az bir doz aşı yaptırırken, yüzde 88'den fazlası ise tam aşılandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 136 bin 230'a çıktı. Virüs nedeniyle salgının başından bu yana 3 bin 56 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, 21 Nisan'da, Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayan ziyaretçiler için karantina süresi 14 günden 7 güne düşürülmüştü.

Kamboçya turizmi canlandırmak amacıyla Kovid-19 aşısı yaptıran ziyaretçilerine 15 Kasım 2021'de kapılarını açmıştı.

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Facebook, Kamboçya, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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