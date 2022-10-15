Yetkililer, Kandal eyaletindeki Mekong Nehri'nde öğrencileri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölenlerin sayısının 11'e çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

Kamboçya, Mekong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamboçya'da alabora olan teknede ölenlerin sayısı 11'e çıktı - Son Dakika

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