Kamboçya'da alabora olan teknede ölenlerin sayısı 11'e çıktı - Son Dakika
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Kamboçya'da alabora olan teknede ölenlerin sayısı 11'e çıktı

15.10.2022 10:28
Kamboçya'da alabora olan teknede ölenlerin sayısı 11'e çıktı

Kamboçya'nın güneyinde bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Kamboçya'nın güneyinde bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Yetkililer, Kandal eyaletindeki Mekong Nehri'nde öğrencileri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölenlerin sayısının 11'e çıktığını bildirdi.

Ekiplerin 4 kişiyi kurtardığını belirten yetkililer, aşırı kalabalık olan teknede yetersiz can yeleği olduğunu kaydetti.

Kandal eyaletindeki Mekong Nehri'nde öğrencileri taşıyan bir tekne dün alabora olmuş, ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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Son dakika haberi | Kamboçya'da teknenin alabora olması sonucu 8 kişi öldü Son dakika haberi | Kamboçya'da teknenin alabora olması sonucu 8 kişi öldü
Kaynak: AA

Kamboçya, Mekong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçya'da alabora olan teknede ölenlerin sayısı 11'e çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kamboçya'da alabora olan teknede ölenlerin sayısı 11'e çıktı - Son Dakika
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