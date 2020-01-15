Kamboçya'da ana muhalefet partisi lideri

PHNOM Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da kapatılan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) lideri Kem Sokha'nın "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılandığı dava başladı.

Bir seminerde ABD'li demokrasi yanlısı gruplardan tavsiye aldığını ifade ettiği gerekçesiyle iki yıldan uzun süredir gözaltında tutulan Sokha ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.

Duruşma basına kapalı yapılırken, bir grup muhalif Sokha'ya destek için mahkeme salonu dışında toplandı.

İktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) lideri, Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasının ardından Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

CNRP'nin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, "hakaret" suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Sam Rainsy'nin ardından CNRP'nin başına geçen Kem Sokha da "vatana ihanet" suçlamasıyla 3 Eylül 2017'de gözaltına alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi 2017'de CNRP'yi kapatmış, partideki 118 ismi siyasetten men etmişti.

Hun Sen ve CPP, 29 Temmuz 2018'de yapılan, ana muhalefet partisinin katılamadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

Rainsy'den orduya 9 Kasım çağrısı

Sürgündeki eski CNRP lideri Rainsy, 24 Eylül 2019'da sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirme çağrısı yapmıştı.

Açıklamada, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gasbetmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.