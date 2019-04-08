Son Dakika Haberleri: Kamboçya'da Antik Mezarlar Bulundu

Kamboçya'da Antik Mezarlar Bulundu

6 dakika önce

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da antik mezarlar bulunduğu bildirildi.

Kamboçya'da Antik Mezarlar Bulundu, System.String[]
Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da antik mezarlar bulunduğu bildirildi.

The Phnom Penh Post gazetesinde yer alan habere göre, arkeologlar başkent Phnom Penh'in 70 kilometre doğusundaki Prey Veng iline bağlı Tnort Tret köyünde 6 antik mezarı gün yüzüne çıkardı.

Mezarların 1. ve 6. yüzyıllarda Mekong Nehri deltasında hüküm süren Funan Devleti döneminden kalma olduğu belirtildi.

2 ila 3 metre derinlikteki mezarlarda insan kemiklerinin yanı sıra ölülerle birlikte gömüldüğü anlaşılan çanak çömlek parçaları bulunduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:07 Kaynak: AA

Phnom Penh, Güneydoğu Asya, Kamboçya, Güncel
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