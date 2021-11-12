Kamboçya'da aralarında işçi liderinin de olduğu 18 aktivist serbest bırakıldı - Son Dakika

PHNOM Kamboçya'da Temyiz Mahkemesi, aralarında hükümet muhalifi işçi liderinin de olduğu 18 aktivistin serbest bırakılmasına karar verdi.

Başkent Phnom Penh'teki Temyiz Mahkemesinden yapılan açıklamada, işçi lideri Rong Chhun'un yanı sıra 17 kişinin daha serbest bırakılmasına karar verildiği bilgisi paylaşıldı.

Kamboçya Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Chhun, yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle Temmuz 2020'de gözaltına alınmıştı.

İşçi lideri, ağustos ayında görülen karar duruşmasında toplumsal huzursuzluğa sebebiyet vermek suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevi önünde toplanan destekçilerine seslenen işçi lideri, yarım kalan faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Rong Chhun, tüm Kamboçya halkına özgürlük ve insan hakları için mücadele etme çağrısında bulundu.