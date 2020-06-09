Kamboçya'da Başbakan Hun Sen'in oğlu iktidar partisi gençlik kolu başkanlığına getirildi - Son Dakika

PHNOM Kamboçya Başbakanı Hun Sen, büyük oğlunu iktidar partisinin gençlik kolunun başkanlığına atadı.

Hun Sen, dün yayımladığı genelgeyle en büyük oğlu Hun Manet'yi Kamboçya Halk Partisinin (CPP) gençlik kolunun başkan yardımcılığından başkanlığına getirdiğini duyurdu. Atama, 42 yaşındaki oğul Hun'un, babasının yerine geçmeye hazırlandığı yönündeki spekülasyonları artırdı.

Korgeneral Hun Manet, Kraliyet Kamboçya Silahlı Kuvvetlerinin ve Başbakan'ın seçkin koruma biriminin başkomutan yardımcılığının yanı sıra ordu komutanlığı ile ülkenin terörizmle mücadele gücünün başkanlığı görevlerini yürütüyor.

Hun Manet, 2018'de CPP'nin 850 üyeli Merkez Komitesinin 37 kişiden oluşan ve ülkede önemli bir karar alma mekanizması olan Daimi Kurulun üyesi yapılmıştı.

Kamboçya'da 35 yıldır iktidarda bulunan ve 2028 yılına kadar görevde kalmayı taahhüt eden Hun Sen, sıklıkla Hun Manet'in potansiyel halefi olduğunu dile getiriyordu.

Hun Sen ve CPP, 29 Temmuz 2018'de yapılan, Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan ana muhalefet partisinin katılamadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.