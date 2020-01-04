Kamboçya'da bina çöktü: 10 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamboçya'da bina çöktü: 10 ölü - Son Dakika

Kamboçya'da bina çöktü: 10 ölü

6 saat önce

Kamboçya'da yapım aşamasında olan bir bina çöktü.

Kamboçya'da bina çöktü: 10 ölü, System.String[]

Kamboçya'da yapım aşamasında olan bir bina çöktü. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Enkaz altında ise 23 kişinin olduğu belirtiliyor.

Emniyet müdürü Pen Dara tarafından verilen bilgiye göre, ülkenin güneyinde bulunan Kep eyaletinde 7 katlı bir bina nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çöktü. Kamboçya Başbakanı Hun Sen de, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için şehre gideceğini açıkladı.

Yıkılan bina ise geçtiğimiz Haziran ayında Preah Sihanuk eyaletinde, benzer şekilde çöken ve en az 28 kişinin hayatını kaybettiği trajediyle benzerlik gösteriyor.

(Serkan Bayar/İHA)

Kamboçya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
15:30 Evlat nöbetindeki ailelerin "yağmur" önlemi - Son Dakika
15:29 "Tezkere ile oyunu bozduk, enerjide önemli oyuncu olacağız" - Son Dakika
15:25 Gümüşhane'de kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı - Son Dakika
15:25 Şehit asker Mahmut Mücahit Ülgen, mezarının başında dualarla anıldı - Son Dakika
15:23 Hekimhan Belediye Spor Kulübü Başkanlığa Mutlu seçildi - Son Dakika
15:04 Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
11:29 Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 15:34:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamboçya'da bina çöktü: 10 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]