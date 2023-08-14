Kamboçya'da Bir Lisenin Bahçesinde Patlamamış Mühimmat Bulundu - Son Dakika
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Kamboçya'da Bir Lisenin Bahçesinde Patlamamış Mühimmat Bulundu

Son Güncelleme: 14.08.2023 12:44

Kamboçya'da bulunan Preah Mahak Yani Kosomak Lisesi'nin bahçesinde, 48 yıl önce sona eren Kamboçya İç Savaşı'ndan kalma binlerce patlamamış mühimmat bulundu. Okul geçici süreyle kapatıldı. Kamboçya İç Savaşı'nda yaklaşık 310 bin kişi hayatını kaybetmiştir.

Kamboçya'da bir lisenin bahçesinde, 48 yıl önce sona eren iç savaştan kaldığı ifade edilen binlerce patlamamış mühimmat bulundu. Okul, geçici süreyle kapatıldı.

Kamboçya Mayın Eylem Merkezi (CMAC), Kratie eyaletinde bulunan Preah Mahak Yani Kosomak Lisesi'nin bahçesinde, 1967'de başlayan ve 1957'te sona eren Kamboçya İç Savaşı'ndan kalma binlerce patlamamış mühimmat bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, mühimmatların toplanması kapsamında okulun geçici süreyle kapatıldığı ifade edildi.

KAMBOÇYA İÇ SAVAŞI

Kamboçya İç Savaşı, Kuzey Vietnam ve Viet Cong tarafından desteklenen Kampuchea Komünist Partisi güçleri ile Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Vietnam tarafından desteklenen Kamboçya Krallığı hükümet güçleri arasında yaşanan bir iç savaştır. Savaşta, siviller hariç yaklaşık 310 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kamboçya'da Bir Lisenin Bahçesinde Patlamamış Mühimmat Bulundu - Son Dakika
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