Kamboçya'da BM'nin Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal eden petrol tankerine el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamboçya'da BM'nin Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal eden petrol tankerine el konuldu - Son Dakika

Kamboçya'da BM'nin Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal eden petrol tankerine el konuldu

6 saat önce

Kamboçya'da, Kamerun bandıralı petrol tankerine Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulduğu açıklandı.

Kamboçya'da BM'nin Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal eden petrol tankerine el konuldu, System.String[]

Kamboçya'da, Kamerun bandıralı petrol tankerine Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulduğu açıklandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Kuzey Kore bandıralı tankerle gemiden gemiye aktarım yaparak ülkeye yönelik BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kamerun bandıralı petrol tankerine el konulduğunu bildirdi.

Yetkililer, petrol tankerinin, soruşturma kapsamında Sihanoukville Limanı'nda tutulduğunu kaydetti.


Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri BM Güvenlik Konseyi tarafından ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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