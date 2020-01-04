Kamboçya'da çöken binanın enkazından 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Kamboçya'da çöken binanın enkazından 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı

6 saat önce

PHNOM Kamboçya'nın güneyinde dün çöken inşaat halindeki bir binanın enkazından 20 saatin ardından 2 kişi kurtarıldı.

Kamboçya'da çöken binanın enkazından 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı, System.String[]

PHNOM Kamboçya'nın güneyinde dün çöken inşaat halindeki bir binanın enkazından 20 saatin ardından 2 kişi kurtarıldı.

Yetkililer, başkent Phnom Penh'in 170 kilometre güneybatısında yer alan Kep kasabasındaki 7 katlı binanın enkazı altında kalan en az 7 kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Olay mahallinde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekiplerince bina enkazından kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kep kasabasına giderek dün olay yerinde incelemelerde bulunan Kamboçya Başbakanı Hun Sen, yaralıların tedavi gördüğü hastaneyi de ziyaret etti.

Hun Sen, bu sabah itibarıyla ölü sayısının 7, yaralı sayısının 18 olduğu bilgisini paylaştı.

Binanın çöktüğü esnada inşaat sahasında kaç kişinin olduğu ise henüz belirsizliğini korurken, emniyet yetkilileri ise hala binanın enkazında kalanlar olduğunun sanıldığını ifade etti.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Mülk sahibi Kamboçyalı çift gözaltına alındı

Ulusal polis teşkilatının internet sayfasından yapılan açıklamada, çöken binanın sahibi olan ve inşaat işçilerini kiralayan Kamboçyalı çiftin sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.

İnşaat halindeki binanın en üst katına çimento döküldüğü sırada çöktüğü ileri sürülmüştü.

Sihanoukville kentinde geçen yıl haziranda inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 28 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.

Phnom Penh, Kamboçya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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