Kamboçya'da ihtiyaç sahipleri için 50 milyon dolarlık yardım paketi - Son Dakika

Kamboçya'da ihtiyaç sahipleri için 50 milyon dolarlık yardım paketi

Kamboçya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine 50 milyon dolarlık yardım paketi açıkladı.

Kamboçya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine 50 milyon dolarlık yardım paketi açıkladı.

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Başbakan Hun Sen, yardım paketiyle 560 bin haneye 2 ayda toplamda 50 milyon dolar nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

Yardımların, haziran ve temmuz aylarını kapsadığını vurgulayan Hun Sen, ekonomik koşullara göre yardımın miktarının ve süresinin artabileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınından etkilenen ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 50 milyon dolarlık yardım paketi kapsamında 17 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 14'üne yardım yapılacağı kaydediliyor.

Ülkede bugüne kadar 130 Kovid-19 vakası görülürken, salgına bağlı ölüm gerçekleşmedi.

Dünya Bankası, Kamboçya ekonomisinin Kovid-19 nedeniyle bu yıl yüzde 1 ila 2,9 daralacağı tahmininde bulunmuştu.

Kamboçya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:09 Kaynak: AA

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