Kamboçya'da iktidar partisi yerel seçimlerde galibiyetini ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kamboçya'da iktidar partisi yerel seçimlerde galibiyetini ilan etti

06.06.2022 14:18
Kamboçya'da iktidar partisi yerel seçimlerde galibiyetini ilan etti

Yerel seçimlerin yapıldığı Kamboçya'da, iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP), ülke genelinde çoğunluğu elde etti.

Yerel seçimlerin yapıldığı Kamboçya'da, iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP), ülke genelinde çoğunluğu elde etti.

Ulusal Seçim Komitesi 11 bin 622 belediye meclis üyeliği pozisyonunun yüzde 80'ini CPP'nin, yüzde 18'ini de muhalefetteki Mum Işığı Partisinin (CP) elde ettiğini bildirdi.

İktidar partisi CPP, seçimden zaferle çıksa da önceki seçimlere kıyasla oy kaybetti.

CPP daha önce meclis üyeliği pozisyonlarının yüzde 95'ini elinde bulunduruyordu.

Ulusal Seçim Komitesi, 11 binin üzerinde belediye başkanının ve meclis üyesinin oylandığı seçimde katılım oranının yüzde 77 civarında olduğunu açıkladı.

YORUMLAR
500
ISS'ye rakip: Çin'in kendi uzay istasyonu için geri sayım başladı ISS'ye rakip: Çin'in kendi uzay istasyonu için geri sayım başladı Aydın'da fahiş fiyat ve stokçuluktan 14 firma cezadan kaçamadı Aydın'da fahiş fiyat ve stokçuluktan 14 firma cezadan kaçamadı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kamboçya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçya'da iktidar partisi yerel seçimlerde galibiyetini ilan etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:14 Trabzonspor büyük oynuyor! Cavani'nin menajeriyle temasa geçildi
14:14 Dostları Killa Hakan için dua istedi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
14:12 Edirne'ye gelen ABD'li gelin oyun havaları eşliğinde dünyaevine girdi!
13:56 İYİ Partili Usta'nın İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'na dilediği "şifa" mesajı gündem oldu!
13:36 Dolar ve euro yılın en yüksek seviyelerini gördü!
13:26 Erdoğan 3600 ek gösterge çalışmasının ayrıntılarını açıklayacak! İşte yapılması beklenen zam oranı
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Genç kadının canlı yayında yaptığı itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 14:23:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kamboçya'da iktidar partisi yerel seçimlerde galibiyetini ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement