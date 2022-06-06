Ulusal Seçim Komitesi 11 bin 622 belediye meclis üyeliği pozisyonunun yüzde 80'ini CPP'nin, yüzde 18'ini de muhalefetteki Mum Işığı Partisinin (CP) elde ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kamboçya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamboçya'da iktidar partisi yerel seçimlerde galibiyetini ilan etti - Son Dakika

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