Kamboçya'da iktidar partisinden muhalefet partisine 1 milyon dolarlık dava - Son Dakika
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Kamboçya'da iktidar partisinden muhalefet partisine 1 milyon dolarlık dava

15.06.2022 18:58
Kamboçya'da iktidar partisinden muhalefet partisine 1 milyon dolarlık dava

PHNOM Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in Kamboçya Halk Partisi (CPP), seçim sonuçlarını eleştiren muhalefet Mum Işığı Partisine (CP) 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

PHNOM Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in Kamboçya Halk Partisi (CPP), seçim sonuçlarını eleştiren muhalefet Mum Işığı Partisine (CP) 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

CPP Sözcüsü Sok Eysan yaptığı açıklamada, CP Başkan Yardımcısı Son Chhay'ın katıldığı bir televizyon programında "seçimlerin özgür ve adil olmadığı" yorumu gerekçesiyle, başkent Phnom Penh yerel mahkemesinde 1 milyon dolarlık tazminat davası açıldığını söyledi.

Sözcü, Son Chhay'ın iddialarının seçmenlerin iradesiyle çeliştiğini belirterek, devlet kurumlarına hakaret ettiğini aktardı.

CPP avukatı Ky Tech, "Son Chhay'ın yorumları yanlış bilgilerin yayılmasına neden oldu ve açıklamaları iftira niteliğindeydi. Bu da seçimin galibi Kamboçya Halk Partisinin itibarına ciddi zarar verdi." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Kamboçya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçya'da iktidar partisinden muhalefet partisine 1 milyon dolarlık dava - Son Dakika

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