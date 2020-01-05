Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü - Son Dakika

Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü

6 saat önce

Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Kamboçya'nın liman kenti Kep'te bulunan inşaat halindeki 7 katlı beton bir binanın çökmesi sonucu işçilerin moloz altında kalmasıyla 36 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Yetkililer kurtarma operasyonlarının ardından yaptığı açıklamada, ölenlerin 6'sının çocuk ve 14'ünün kadın olduğunu bildirirdi. Çocukların neden inşaat sahasında bulunduğuna dair herhangi bir bilgi ise verilmedi. Kep Valisi Ken Satha, inşaat halindeki binanın sahibi olan Kamboçyalı bir çiftin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ifade etti. Kamboçya Başbakanı Hun Şen ise hiçbir yetkilinin kovulmayacağını belirterek, "Bina çökmeleri sadece Kamboçya'da değil, ABD de dahil olmak üzere başka yerlerde de gerçekleşiyor" dedi.

(İHA)

Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü

Kamboçya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü
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