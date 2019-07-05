Kamboçya'da işten çıkardığı çalışanı tarafından öldürülen lokantacı, Adana'da toprağa verildi

KAMBOÇYA'da, lokantada hırsızlık yaptığı iddiasıyla işten çıkardığı çalışanı Halim Toker tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Ercan Avcı (46), Adana'nın Pozantı ilçesinde toprağa verildi.?Bir süre önce Kamboçya'da lokanta işletmeciliğine başlayan Ercan Avcı, yanında çalışan Halim Toker'i hırsızlık yaptığı iddiasıyla işten çıkardı. 11 Haziran Salı günü işten çıkıp, eve giden Ercan Avcı'yı yolda gören Toker, boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Avcı, hastaneye kaldırıldı. 6 gün boyunca hastanede yaşam savaşı veren Ercan Avcı, 17 Haziran'da yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı olarak aranan Halim Toker, kısa süre sonra polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Toker, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.Öte yandan, uzun süren bürokratik işlemlerin ardından Avcı'nın cansız bedeni ağabeyi Şeref Avcı tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Erkan Avcı'nın cenazesi, Pozantı ilçesinde şehir mezarlığında toprağa verildi.

- Adana