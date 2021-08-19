Kamboçya'da Kızıl Kmerler'in eski üst düzey yetkilisi, soykırımda "suç ortağı" olduğunu reddetti - Son Dakika

20. yüzyılın en kanlı rejimlerinden kabul edilen, Pol Pot liderliğindeki Kızıl Kmer iktidarı, Vietnam birlikleri ile Vietnam yanlısı Kamboçyalı komünistlerin 1979'da ülkeyi işgal etmesiyle son bulmuştu.

Milyonlarca kişinin zorla köylere yerleştirilerek çiftliklerde çalışmaya zorlandığı, rejim muhaliflerinin aileleriyle katledildiği, yoksulluk nedeniyle açlık ve salgın hastalıkların baş gösterdiği Kızıl Kmer iktidarı sırasında yaklaşık 2 milyon kişi yaşamını yitirmişti.

Samphan'ın avukatları, duruşmada, yargılama yöntemine ait hataların olduğunu iddia ederek, müvekkilleri aleyhinde 2018'de verilen kararın bozulması gerektiğini savundu.

Mahkemenin kendisini tarafsız şekilde yargılama konusunda yetersiz kaldığını söyleyen Samphan, komünist Kızıl Kmerler rejiminin vekili olarak yargılandığını ifade etti.

Kamboçya 'da 1970'li yıllarda hüküm süren komünist Kızıl Kmerler rejiminin üst düzey yetkilisi, o dönem işlenen soykırımda "suç ortaklığını" reddetti.

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