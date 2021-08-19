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Kamboçya'da Kızıl Kmerler'in eski üst düzey yetkilisi, soykırımda "suç ortağı" olduğunu reddetti - Son Dakika

Kamboçya'da Kızıl Kmerler'in eski üst düzey yetkilisi, soykırımda "suç ortağı" olduğunu reddetti

19.08.2021 15:28
Kamboçya'da Kızıl Kmerler'in eski üst düzey yetkilisi, soykırımda

Kamboçya'da 1970'li yıllarda hüküm süren komünist Kızıl Kmerler rejiminin üst düzey yetkilisi, o dönem işlenen soykırımda "suç ortaklığını" reddetti.

Kamboçya'da 1970'li yıllarda hüküm süren komünist Kızıl Kmerler rejiminin üst düzey yetkilisi, o dönem işlenen soykırımda "suç ortaklığını" reddetti.

Eski Kamboçya lideri Pol Pot'un yakın çevresinin yaşayan son üyesi 90 yaşındaki Khieu Samphan, temyiz başvurusunun görüldüğü duruşmada, mahkeme heyetine ifade verdi.

2018'de soykırımdan suçlu bulunduğunu anımsatan Samphan, Kızıl Kmer rejimi altında işlenen soykırımda suç ortaklığı suçlamasını reddettiğini belirtti.

Mahkemenin kendisini tarafsız şekilde yargılama konusunda yetersiz kaldığını söyleyen Samphan, komünist Kızıl Kmerler rejiminin vekili olarak yargılandığını ifade etti.

Samphan'ın avukatları, duruşmada, yargılama yöntemine ait hataların olduğunu iddia ederek, müvekkilleri aleyhinde 2018'de verilen kararın bozulması gerektiğini savundu.

Samphan, 2018'de 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki soykırım suçundan ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Kızıl Kmerler

Kamboçya Komünist Partisi'nin silahlı kolu olarak 1960'lı yılların sonlarında kurulan Kızıl Kmerler, 1975'te başkent Phnom Penh'e saldırı düzenleyerek iktidarı ele geçirmişti.

Milyonlarca kişinin zorla köylere yerleştirilerek çiftliklerde çalışmaya zorlandığı, rejim muhaliflerinin aileleriyle katledildiği, yoksulluk nedeniyle açlık ve salgın hastalıkların baş gösterdiği Kızıl Kmer iktidarı sırasında yaklaşık 2 milyon kişi yaşamını yitirmişti.

20. yüzyılın en kanlı rejimlerinden kabul edilen, Pol Pot liderliğindeki Kızıl Kmer iktidarı, Vietnam birlikleri ile Vietnam yanlısı Kamboçyalı komünistlerin 1979'da ülkeyi işgal etmesiyle son bulmuştu.

Çin'e kaçan Pol Pot yönetiminde Kamboçya'nın ücra köşelerine çekilen Kızıl Kmerler, 1992'de imzalanan anlaşmaya kadar gerilla savaşını sürdürmüştü.

Kızıl Kmerler, 1998'de Pol Pot'un ölümünden sonra dağılmıştı.

Komünist, Kamboçya, Pol Pot, Temyiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamboçya'da Kızıl Kmerler'in eski üst düzey yetkilisi, soykırımda 'suç ortağı' olduğunu reddetti - Son Dakika


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