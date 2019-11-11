Kamboçya'da köpek eti ticareti:

Her ne kadar eski yıllara oranla azalmış olsa da Kamboçyalılar halen köpek eti tüketmeye, satıcılar ise her gün binlerce köpeği öldürmeye devam ediyor.



Bazı Uzak Doğu ülkelerine özgü bir gelenek olan kedi ve köpek eti tüketimi Kamboçya'da büyük bir pazar konumunda. Bu ticaret özellikle yoksul ve geleneklerine bağlı halk arasında ciddi bir gelir kapısı olmuş. Çünkü kilosu 2, 3 Dolar arasında değişen köpek eti, yeterli beslenemeyen insanlar için ucuz bir protein deposu. Aynı zamanda düzenli bir işi olmayanlar için de adeta ekmek kapısına dönüşmüş.