Kamboçya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlere yönelik zorunlu yakma emri Müslümanları kapsamayacak - Son Dakika

Kamboçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Müslümanların cesetlerinin yakılmayacağı bildirildi.
Uluslararası basındaki haberlere göre, Başbakan Hun Sen, Kovid-19 kurbanlarına yönelik zorunlu yakma emrinin Müslümanları kapsamadığını açıkladı.
Sen, ülkedeki Müslüman topluluklarla yaptığı görüşmenin ardından Müslümanların Kovid-19'dan ölen yakınlarını "gelenek ve adetlerine" göre defnedebilmelerine izin verildiğini ifade etti.
16,5 milyon nüfusa sahip Kamboçya'da Müslümanlar, nüfusun yüzde 2,1'ini oluşturuyor.
Ülkede şimdiye kadar sadece 1060 kişi Kovid-19'a yakalandı, henüz Kovid-19 nedeniyle ölen olmadı.
Sen, dün, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybı olması durumunda cesedin yakılacağını duyurmuştu.
Kaynak: AA
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