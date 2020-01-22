Kamboçya'da muhalif lider

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da, kapatılan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi'nin (CNRP) lideri Kem Sokha, "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılandığı davada suçlamaları reddetti.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Phnom Penh Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, yurt dışında bir konferansta ABD'li aktivistlerden tavsiye aldığına yönelik ifadelerinin yer aldığı video kaydının aleyhine delil olarak kullanıldığı Kem, savunmasında sözlerinin içeriğinin çarpıtıldığını savundu.

Videodaki konuşmanın yabancı bir devletle gizli iş birliği içinde olduğu izlenimini verecek şekilde kurgulandığını ifade eden Kem, "Hakkımdaki iddialar varsayıma dayanıyor. Kanıt yok." dedi.

Kem'in avukatı Meng Sopheary de müvekkilinin Kamboçya'da iç çatışma veya işgal amacıyla yabancı devletlerle ve yabancı ülke ajanlarıyla iş birliği yaptığı iddiasının doğru olmadığını savundu.

Kamboçya'da iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) lideri Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasının ardından muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

CNRP'nin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, "hakaret" suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Sam Rainsy'nin ardından CNRP'nin başına geçen Kem Sokha da "vatana ihanet" suçlamasıyla 3 Eylül 2017'de gözaltına alınmıştı. Kem'in suçlanmasının ardından Anayasa Mahkemesi CNRP'yi kapatmış, partideki 118 ismi siyasetten men etmişti.

Hun Sen ve CPP, 29 Temmuz 2018'de yapılan, ana muhalefet partisinin katılamadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

Rainsy'den orduya 9 Kasım çağrısı

Sürgündeki eski CNRP lideri Rainsy, 24 Eylül 2019'da sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirme çağrısı yapmıştı.

Açıklamada, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gasbetmiştir." ifadeleri yer almıştı. Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.