Son Dakika Haberleri: Kamboçya'da öldürülen Türk, Adana'da toprağa verildi
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Kamboçya'da öldürülen Türk, Adana'da toprağa verildi

13 dakika önce

Uzak Doğu ülkesi Kamboçya'daki bir lokantada işçisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Türk vatandaşı Erkan Avcı, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kamboçya'da öldürülen Türk, Adana'da toprağa verildi, System.String[]
Uzak Doğu ülkesi Kamboçya'daki bir lokantada işçisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Türk vatandaşı Erkan Avcı, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kamboçya'da lokanta işleten Ercan Avcı (46), hırsızlık yaptığı iddiasıyla işçisi Halim Toker'i işten çıkardı. Toker, bunun üzerine 11 Haziran'da lokantaya gelerek Ercan Avcı'yı bıçakla yaraladı. Avcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ardından yakalanan ve gözaltına alınan Toker, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Adana'ya hava yolu ile getirilen ve Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Avcı'nın cenazesi, Pozantı Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ağabey Şeref Avcı, cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada, kardeşinin Kamboçya'da bıçaklandığını, oğlunu arayan konsolosluk görevlilerinden öğrendiklerini belirtti.
"Kardeşimin eşini aradığımızda şüphelerimiz oldu." diyen Avcı, şunları kaydetti:
"Gerekenin yapılmasını ve bu olayın araştırılmasını istiyoruz. Bu işte bir art niyet var. Kardeşimin yanında kayınbiraderi işçi olarak çalışıyor. Eşi ve kayınbiraderi nerede? Neden gelmediler bu cenazeye? Bu işin peşini bırakmayacağım. Gerekirse Kamboçya'ya kadar gideceğim."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:17 Kaynak: AA
Kamboçya, Adana, Güncel
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